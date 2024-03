A2 bei Castrop-Rauxel Schinken auf der Autobahn verteilt – Sperrung

Ein Lastwagen ist am Donnerstag auf der Auffahrt Henrichenburg der Autobahn 2 umgekippt und hat dabei seinen geladenen Schinken über die Fahrbahn verteilt. Die A2 sei bei Castrop-Rauxel (Landkreis Recklinghausen) in Fahrtrichtung Hannover gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen.