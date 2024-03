Sirenen heulen zum Warntag So lief der Probe-Alarm in Mönchengladbach

In Mönchengladbach gibt es mehr als 70 Sirenen. Doch das war nicht immer so: Anfang des Jahres 2016 zählte die Stadt nur noch zwei, die am Flughafen standen. Alle anderen Sirenen waren nach Ende des Kalten Krieges abgebaut worden. Ende des Jahres 2016 testete die Stadt dann erstmals neu installierte Heuler – damals waren es zwölf. Inzwischen sind es wieder deutlich mehr Anlagen. Probealarme werden seit März 2022 nach Beginn des Ukraine-Kriegs nur noch an den bundes- und landesweiten Warntagen durchgeführt.