Europäische Union Tausende Warnungen vor gefährlichen Produkten – oft Kosmetika betroffen

Vor gefährlichen Kosmetikprodukten haben nationale Behörden in der EU und anderen europäischen Staaten im vergangenen Jahr mehr als Tausend Mal gewarnt. Gemessen an der Gesamtzahl der Warnungen über das europäische System „Safety Gate“ habe sich der Anteil von bedenklichen Kosmetika im Vergleich zum Jahr 2022 mehr als verdreifacht, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Während 2022 10 Prozent der gemeldeten, gefährlichen Produkte aus dem Bereich der Kosmetik stammten, seien es 2023 mehr als 30 Prozent.