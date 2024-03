Schlechte Aussichten für NRW Örtliche Gewitter am Freitag und Regen am Wochenende

Auch am Wochenende sollten die Menschen ihren Regenschirm nicht vergessen: Der Samstag startet laut DWD wechselnd bis stark bewölkt und der Regen klingt erst am Nachmittag ab. Nachmittags gebe es immerhin vermehrt Auflockerungen. Aber es wird wieder kühler: Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 9 und 13 Grad. In Ostwestfalen und in höheren Lagen wird es demnach außerdem windig.