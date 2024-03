Durchsuchung mit Großaufgebot SEK-Einsatz gegen Drogenbande in Hattingen

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Mittwoch gegen eine mutmaßliche Drogenbande in Hattingen vorgegangen. Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte eine Werkshalle in einem Gewerbekomplex, wie ein Polizeisprecher sagte. „Es war nicht auszuschließen, dass sich bewaffnete Verdächtige vor Ort befanden.“ Ob es Festnahmen gab, war zunächst unklar. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.