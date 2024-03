Baustelle in Bonn Bagger versinkt in fast vier Meter tiefem Erdloch

Bei Kanalarbeiten in Bonn ist am Mittwoch ein Bagger fast vier Meter tief ins Erdreich eingebrochen. Glücklicherweise er nicht besetzt gewesen und niemand verletzt worden, teilte die Stadt mit. Das Loch im Erdreich war rund vier mal vier Meter groß. Nur zwei Räder und der Ausleger des Baggers ragten noch heraus. Mit Hilfe von zwei Autokränen wurde das Gefährt am Nachmittag aus dem Loch gehoben. Zuerst hatte der WDR berichtet.