Mehr Eier Hennen in NRW legen 1,45 Milliarden Eier

In der Langzeitbetrachtung zeigt sich, dass die Freiland- und ökologische Erzeugung weiter gestiegen ist, während die Erzeugung in Käfighaltung rückläufig ist. So hat sich die Zahl der Freiland-Eier von 2015 bis 2023 verdoppelt, die Erzeugung aus ökologischer Haltung stieg im selben Zeitraum um 62 Prozent. Die Zahl der Eier aus Käfighaltungen sank dagegen um 37 Prozent.