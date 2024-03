„Zombie-Droge“ in NRW Was das LKA zur Ausbreitung von Fentanyl sagt

Das stark wirksame synthetische Opioid Fentanyl wird sich nach Einschätzung des Landeskriminalamts (LKA) in Nordrhein-Westfalen nicht so epidemisch ausbreiten wie in den USA. Das könnte allerdings kippen, wenn auf dem Drogen-Schwarzmarkt ein Ausfall an Heroin kompensiert werden müsste. „Ein solcher Mangel könnte aufgrund der seit April 2022 reduzierten Opium-Produktion in Afghanistan entstehen“, heißt es in einem Bericht von NRW-Innenminister Herbert Reul an den Düsseldorfer Landtag. Dort steht das Thema an diesem Donnerstag im Innenausschuss auf der Agenda.