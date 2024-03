Alarm in Remscheid lief schief Sirenen-Panne am Warntag

Eigentlich sollten am Mittwoch die Sirenen auch in Remscheid heulen. Denn die Stadt hatte groß angekündigt, auch in diesem Jahr am bundesweiten Warntag teilzunehmen. Sogar mit einigen Besonderheiten, wie Warndurchsagen im Radio. Doch während das sowie Warnungen durch Cell-Broadcast und die Nina-App tadellos funktionierten, blieben die zwölf festinstallierten Sirenen unerwartet still.