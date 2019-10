Kostenpflichtiger Inhalt: Flugsicherheitskontrollen : Security-Firma Kötter gibt Airport Düsseldorf auf

Foto: dpa/Henning Kaiser Am Flughafen Düsseldorf kam es in vergangenen Jahren immer wieder zu Warteschlangen.

Exklusiv Düsseldorf/Köln Die Security-Firma Kötter wollte die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen sowohl in Düsseldorf wie auch in Köln/Bonn vorzeitig abgeben. Genehmigt wurde nur der Rückzug aus Düsseldorf.