Wetter in NRW : Kalte Nächte bringen ersten Bodenfrost

Der Fernsehturm in Düsseldorf ragt am Montag, 28. Oktober 2019, aus dem Nebel.

Essen Wo war noch mal der Eiskratzer? Den brauchten Autofahrer am Montagfrüh, um die Windschutzscheibe vom Eis zu befreien. Der Winter schickt erste Vorboten - und die Nächte bleiben vorerst kalt.

Bodenfrost hat am Montagmorgen in Nordrhein-Westfalen für manche zugefrorene Autoscheibe gesorgt. „Es war das erste Mal, dass Bodenfrost so verbreitet aufgetreten ist“, sagte Meteorologe Martin Schönebeck vom Deutschen Wetterdienst in Essen.

Vereinzelt gab es sogar Luftfrost, also Minusgrade zwei Meter über dem Boden. So wurden am Flughafen Köln/Bonn minus 0,2 Grad, in Arnsberg minus 0,5 Grad und in Kall-Sistig in der Nordeifel minus 0,7 Grad gemessen.