Unfall in Velbert : Ohne Führerschein gegen Betonmauer - Mutter und Kind im Krankenhaus

Unfall in Velbert

Velbert Beim Zusammenprall mit einer Betonmauer auf einem Parkplatz in Velbert sind eine Autofahrerin, ihr dreijähriger Sohn und ein Beifahrer verletzt worden. Die 20-Jährige hatte keine gültige Fahrerlaubnis.

Die 20-Jährige habe auf einem Parkplatz in Velbert aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, teilte die Polizei in der Nacht zum Montag mit. Mit ihrem Wagen streifte sie am frühen Sonntagnachmittag erst ein parkendes Auto und prallte dann gegen die Mauer.