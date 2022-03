Wetter in NRW : Viel Sonne und frühlingshaft warme Temperaturen erwartet

Ein Pärchen geht an den Rheinwiesen an Krokussen vorbei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jonas Güttler

Essen In der kommenden Woche könnte es stellenweise bis zu 20 Grad warm werden. Spätestens ab Dienstag soll dem Deutschen Wetterdienst zufolge in ganz NRW die Sonne scheinen.

Viel Sonne, trocken und sehr milde Temperaturen: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich in der neuen Woche auf Frühlingswetter freuen. Lokal könne in den kommenden Tagen sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Verbreitet seien die Höchsttemperaturen mit 15 bis 19 Grad frühlingshaft warm. Im Bergland erreichen sie maximal zehn bis 13 Grad. Die Nächte werden laut DWD dagegen recht kühl und frostig bei Tiefsttemperaturen von zwei bis minus zwei Grad.