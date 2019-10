Bundesweite Durchsuchungen : Vier Tatverdächtige in NRW sollen Kinderpornos verschickt haben

Ein Mann schaut sich an seinem Computer Kinderpornos an (Symbolbild).

Wuppertal Ermittler haben in elf Bundesländern Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht, davon vier in NRW. 22 Personen sollen Kinderporno-Videos im Internet verschickt und verbreitet haben. Manche der Beschuldigten sind erst 14 Jahre alt.

Wegen des Verdachts der Weiterleitung von Bildern und Videos mit kinderpornografischem Inhalt haben Experten des Bundeskriminalamtes (BKA) und der Polizei in elf Bundesländern Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht. Dabei seien zahlreiche Beweismittel wie Computer und Datenträger sichergestellt worden, teilten das BKA und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mit. Die Wohnungsdurchsuchungen fanden bereits am 23. Oktober statt.

Auch in Nordrhein-Westfalen gab es Durchsuchungen: Die Polizei durchsuchte die Wohnungen von vier Tatverdächtigen in Wuppertal, in Stolberg bei Aachen sowie im Landkreis Siegen-Wittgenstein. Weitere Durchsuchungen gab es in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.