Unfall in Recklinghausen : Baustellen-Stange durchschlägt Windschutzscheibe

Unfall in Recklinghausen

Recklinghausen Riesiges Glück für einen Autofahrer und seine Beifahrerin in Recklinghausen: Eine drei Meter lange Stahlstange durchbohrte seine Windschutzscheibe. Niemand wurde verletzt.

Als der 27-Jährige am Montagmorgen unter einer Autobahnbrücke stoppte, rutschte von einer Baustelle auf der Brücke eine Stahlstange herab und bohrte sich durch die Windschutzscheibe. Beide Insassen des Autos, darunter eine 63-Jährige, kamen laut Polizei mit dem Schrecken davon.

Ein Foto, das die Polizei am Montag veröffentlichte, zeigt, dass die Stange genau zwischen Fahrer- und Beifahrersitz senkrecht die Scheibe durchschlug. Die laut Polizei etwa drei Meter lange Eisenstange habe sich bis ins Armaturenbrett gebohrt, so die Polizei in einer Mitteilung.