Verkehr in Weeze : Sicherheitsdienst soll wieder am Airport in Düsseldorf aushelfen

Sicherheitsdienst soll wieder am Airport in Düsseldorf aushelfen

WEEZE Das Sicherheitsunternehmen des Airports in Düsseldorf leidet unter Personalnot. Erneut sollen Kräfte vom Flughafen Weeze aushelfen. Dafür gibt es Kritik.

Özay Tarim von der Gewerkschaft Verdi übt erneut heftige Kritik an den Sicherheitsdiensten am Flughafen. Wieder habe das Sicherheitsunternehmen Kötter Personalprobleme am Düsseldorfer Flughafen. Um die Engpässe zu schließen habe das Unternehmen erneut in Weeze angefragt, ob nicht Personal von dort in die Landeshauptstadt kommen könnte. Am Flughafen Weeze ist das Unternehmen Agello Aviation für den Sicherheitsdienst zuständig.