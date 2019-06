Airport Düsseldorf : Passagiere stranden am Flughafen

Hunderte Fluggäste aus insgesamt fünf Maschinen waren von der verzögerten Koffer-Ausgabe betroffen. Foto: Bornewasser

Düsseldorf Insgesamt fünf Maschinen landeten in der Nacht zu Samstag nach 23 Uhr in Düsseldorf. Hunderte Fluggäste mussten danach bis in die Nacht auf ihre Koffer warten. Zwischendurch ging sogar das Licht aus.

In der Nacht zu Samstag sind Hunderte Reisende am Flughafen gestrandet und mussten dort stundenlang auf ihr Gepäck warten. Flughafen-Sprecher Thomas Kötter bestätigte, dass es am Freitagabend wegen Verzögerungen an den jeweiligen Abflughäfen mehrere Landungen nach 23 Uhr in Düsseldorf gab. Betroffen waren drei Flüge von Eurowings mit allein 514 Passagieren sowie zwei Flüge von Condor.

Die von den beiden Airlines für die Gepäckentladung beauftragten Dienstleistungsunternehmen seien bemüht gewesen, die Flugzeuge schnellstmöglich abzufertigen und den Reisenden zeitnah ihr Gepäck zu übergeben. „Auf Grund der nicht planbaren Konzentration des Verkehrsaufkommens zu dieser späten Stunde war es den Dienstleistern um diese Uhrzeit aber leider nicht mehr möglich, die Flugzeuge parallel mit den anwesenden Mitarbeitern in einem für die Reisenden akzeptablen Zeitrahmen zu entladen“, fügte er hinzu.

Ein Sprecher von Eurowings begründete die späten Landungen mit „flugsicherungsbedingten Einschränkungen“. Es seien schnellstmöglich alle verfügbaren Kräfte vor Ort mobilisiert worden, dennoch sei es zu Verzögerungen im Abfertigungsbetrieb gekommen. Man arbeite auch zukünftig im Dialog mit dem Flughafen und dem verantwortlichen Dienstleister daran, „dass solche Situationen die absolute Ausnahme bleiben“. Allerdings hatte es bereits Anfang Juni eine ähnliche Situation gegeben – wegen Gewittern landeten damals 20 Jets – darunter Eurowings-Maschinen – zu spät; Reisende warteten teils bis 1.30 Uhr auf ihr Gepäck.

