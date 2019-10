„Point Whitmark“ : Die drei Fragezeichen aus NRW

Fröndenberg Seit 18 Jahren Teenager – in der Hörspielserie „Point Whitmark“ gehen drei Schüler mysteriösen Vorkommnissen in ihrer Heimatstadt nach. Ihr Schöpfer wohnt im Ruhrgebiet und legt nach langer Pause neue Folgen vor.

Da sind diese drei Jungs, Schüler noch, die in einer fiktiven Kleinstadt an der US-amerikanischen Küste wohnen. In ihrer Freizeit ermitteln sie als Protagonisten einer deutschen Jugendhörspielserie am liebsten rätselhaften Vorfällen hinterher, die am Ende stets eine natürliche Ursache haben. Obwohl sie das schon sehr lange machen, werden sie keinen Tag älter. Doch die Hobby-Detektive heißen nicht Justus, Peter und Bob, auch bekannt als „Die drei Fragezeichen“, sondern Jay, Tom und Derek. Sie wohnen nicht an der Westküste in Rocky Beach, Kalifornien, sondern an der Ostküste in Point Whitmark, New Hampshire. „Point Whitmark“, so heißt auch der Radiosender, den sie in einem alten Leuchtturm betreiben, und so heißt auch die Hörspielserie, von der nach vier Jahren Pause wieder neue Folgen erscheinen.