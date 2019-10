Prozess in Bonn : Vater droht eigenes Kind zu erstechen - mehr als drei Jahre Haft

Bonn Er terrorisierte seine Lebensgefährtin und das gemeinsame Kind und bedrohte sie mit einem Fleischermesser - nun muss ein 27-Jähriger für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis.

Das Bonner Landgericht befand ihn der Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Misshandlung und Bedrohung für schuldig, teilte ein Gerichtssprecher am Montag mit. Wegen seines jahrelangen Drogen- und Alkoholmissbrauchs ordneten die Richter die Unterbringung in eine Entzugsklinik an.

Den Angaben nach hatte der Angeklagte seine 31-jährige Lebensgefährtin einem sechsstündigen Martyrium ausgesetzt - auch psychisch. So drohte er der Frau an, das gemeinsame Kind aus seinen Armen fallen zu lassen, wenn sie nicht tue, was er wollte.