Tag der Toten : Schaurig-schöner Totenkult an Halloween

Farbenprächtige Kostüme und auffälliges Make-up gehören zum „Día de los Muertos“, hier ein Fest in den USA. Foto: dpa/Mark Reinstein

NRW Die mexikanische Todesdame La Catrina beeinflusst auch hierzulande Kostüm-Trends. Hinter der farbenfrohen Parade zum „Día de los Muertos“ steckt ein Jahrhunderte altes Brauchtum, das zum immateriellen Erbe der Menschheit ernannt wurde.

Ihre Augen sind schwarz oder rot umrandet, kunstvoll schlängeln sich Schnörkel und Lianen über ihr schneeweißes Gesicht: Es ist La Catrina, die Totenkopf-Dame. Sie ist das Symbol des „Día de los Muertos“, dem Tag der Toten, der traditionell am 2. November in Mexiko gefeiert wird. Dabei handelt es sich keinesfalls um eine stille Trauerveranstaltung, bei der die Anwesenden in schwarzer Kleidung wie bei einer Begräbniszeremonie erscheinen. Vielmehr ist der Tag ein farbenprächtiges Volksfest zu Ehren der Verstorbenen.

Dem Glauben zufolge kehren vom Vorabend von Allerheiligen bis zu Allerseelen am 2. November die Seelen der Toten zu ihren Familien zurück, um diese zu besuchen. Vor den Feierlichkeiten werden deshalb die Schaufenster und Straßen mit Blumen und Vergänglichkeitssymbolen wie Skeletten und Schädeln geschmückt. Sogar Friedhöfe werden herausgeputzt, und in Häusern und auf öffentlichen Plätzen werden Altäre für die Toten aufgestellt. Diese gelten als die ersten Stationen der Verstorbenen auf ihrer Reise aus dem Jenseits und sind üppig geschmückt mit Speisen und schönen Dingen. Die Toten sollen sich an den Altären stärken und sehen, wie sehr sie von ihren Familien vermisst wurden.

Info An Allerheiligen wird der Toten gedacht Bedeutung An Allerheiligen gedenken die Katholiken der Verstorbenen. Tradition Ursprünglich war der 1. November jedoch kein Tag des Totengedächtnisses, sondern ein österliches Fest, an dem sich die Kirche der unbekannten Heiligen erinnert. Eigentlicher Totengedenktag ist der 2. November, das Fest Allerseelen.

Auch in Deutschland stehen La Catrina- und andere „Día de los Muertos“-Verkleidungen bereits hoch im Kurs. Vor allem zu Halloween, das am Abend des 31. Oktober begangen wird, der Nacht vor Allerheiligen, setzt sich die Kostümierung als Todesdame zunehmend gegen andere Aufzüge durch. „Der Kürbis-Look beispielsweise ist eher die lustige Variante, aber nicht mehr der Renner“, sagt Björn Lindert, Geschäftsführer des Karnevalsausstatters Deiters. Er sieht in der detailverliebten und verspielten La-Catrina-Kostümierung viele Gestaltungsmöglichkeiten, denn es müsse ja nicht unbedingt immer ein blutverschmiertes Gewand sein, sondern sollte eher zum „Grusel-Chic“ für Halloween-Partys passen.

Illustrator José Guadalupe Posada, der die Figur La Catrina Anfang des 20. Jahrhunderts als politische Karikatur ins Leben rief, hatte eine andere Intention mit seiner Gestalt: La Catrina sollte mahnen, dass kein Geld der Welt einen Menschen vor dem Tod retten kann.

Das mexikanische Brauchtum wurde 2003 von der Unesco zum Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit ernannt. Ursprünglich hat der Tag der Toten religiöse Wurzeln: Vor der Eroberung durch die Spanier widmeten die Azteken fast einen ganzen Monat der Göttin des Todes. Die Spanier versuchten den indigenen Glauben zu unterdrücken und rückten die Feier in die Nähe von katholischen Feiertagen wie Allerheiligen, der am 1. November begangen wird.

Der traditionelle Brauch gilt heute allerdings als bedroht, da er von dem eher kommerziell ausgerichteten Halloween-Trend aus den USA beeinflusst wird. So wurde beispielsweise für den James-Bond-Film „Spectre“ eigens eine Parade zum Tag der Toten auf die Beine gestellt. Der 2015 erschienene Film zeigt in der Eröffnungsszene einen Festzug mit Figuren und aufwendigen Kostümen in Mexiko-Stadt. Was authentisch aussieht, entsprang jedoch nur Fantasie der Filmemacher. Doch aus der Fiktion wurde Realität: Die Parade findet seit 2016 jährlich statt – hauptsächlich für Touristen.

Ob authentisch oder nicht, aus der Kostümwelt für Halloween ist La Catrina nicht mehr wegzudenken. Wer noch nach dem passenden Outfit sucht, findet unterschiedliche Modelle vom Jumpsuit (www.karnevalsteufel.de, rund 30 Euro) über den Frack „Day of Death deluxe“ (www.deiters.de, rund 43 Euro).