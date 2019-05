Nach Hochzeits-Blockade auf A3 : SEK durchsucht Wohnungen in vier NRW-Städten

Düsseldorf Mitte März bremste eine Hochzeitsgesellschaft den Verkehr auf der A3 bei Ratingen aus und blockierte die Fahrbahn. Am Freitagmorgen durchsuchten Ermittler Wohnungen in Moers, Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn.

Nach einer Autoblockade auf der A3 bei Ratingen durch eine Hochzeitsgesellschaft sind am Freitagmorgen mehrere Wohnungen am Niederrhein durchsucht worden. Ein Spezialeinsatzkommando sei an dem Einsatz beteiligt gewesen, teilte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Freitag mit.