Wegen Aussagen zur Flüchtlingspolitik : Polizist „Toto“ droht dienstlicher Ärger

Düsseldorf Der Bochumer Polizist Torsten Heim von „Toto & Harry“ hatte öffentlich einen zu laschen Umgang mit ausländischen Straftätern kritisiert. Jetzt wird geprüft, ob er damit gegen Dienstvorschriften verstoßen hat.

Dem Bochumer Polizisten Torsten „Toto“ Heim – bekannt aus der TV-Reihe „Toto & Harry“ – droht wegen politischer Aussagen dienstlicher Ärger. Das Video eines Facebook-Nutzers zeigt Heim wie er auf der Bühne eines Trucker-Treffs am vergangenen Sonntag in Thüringen sagt: „Wir bauen Synagogen, wir bauen Minarette und so weiter und so fort, aber wer sich hier nicht benehmen kann, der hat auch kein Aufenthaltsrecht, das sag ich ganz ehrlich.“