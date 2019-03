Vorfall bei Ratingen: Hochzeitsgesellschaft in Luxusautos blockiert A3 für Fotoshooting

Ratingen Angehörige einer Hochzeitsgesellschaft blockierten in Luxuskarossen die Fahrbahnen der A3 in Richtung Köln, offenkundig um auf der Fahrbahn Fotos machen zu können. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Einer Zivilstreife fielen am Freitagnachmittag in Höhe des Autobahnkreuzes Ratingen-Ost zunächst zwei Porsche und ein Audi R8 auf, die mit Warnblinklicht auf allen Fahrstreifen hin und her pendelten und so den Verkehr hinter sich ausbremsten und dann hielten. Andere Fahrzeuge konnten diese Sperre nicht passieren. Zunächst gingen die Beamten von einem Notfall, möglicherweise einem Verkehrsunfall aus.