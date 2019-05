Nach Schüssen in Hagen : Prozess gegen Rocker wegen versuchten Totschlags - Kuttenverbot rund um Gericht

Nach Schüssen in Hagen

Hagen Ende 2018 eskaliert in Hagen die Gewalt unter zwei Rockergruppen. Schüsse fallen. Ab Montag steht ein Mitglied der „Freeway Riders“ deshalb vor Gericht. Für den Prozess gilt erhöhter Polizeischutz.

Die Szene gleicht einem Attentat: Am 5. Oktober 2018 taucht vor einem Hagener Café plötzlich ein weißer BMW auf. Dann fällt ein Schuss. Später stellt sich heraus: Das Opfer und der mutmaßliche Schütze gehörten zu rivalisierenden Rockergruppen. Ab Montag beschäftigt die beinahe tödliche Bluttat im Rockermilieu das Hagener Schwurgericht. Die Polizei ist bereits in erhöhter Alarmbereitschaft. Rund um das Gerichtsgebäude wurde ein Kuttenverbot verhängt.

Angeklagt ist ein Mitglied des Motorradclubs „Freeway Riders“. Der 58-Jährige soll am Steuer des Autos gesessen und an seinem Beifahrer vorbei durch das geöffnete Seitenfenster geschossen haben. Das Opfer - ein Mitglied der „Bandidos“ - war direkt auf der Straße zusammengebrochen. Der Schuss hatte den 26-Jährigen in den Bauch getroffen. Sein Leben konnte nur durch eine Not-Operation gerettet werden.