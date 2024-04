„Gefahrradtour“ in Neukirchen-Vluyn ADFC macht mit Tour auf schlechte Radwege aufmerksam

(lst) Unter dem Motto „Gefahrradtour“ laden die Ortsgruppen der „Parents for Future“, „Omas for Future“, des ADFC Moers/Neukirchen-Vluyn und des BUND aus Moers am Freitag, 19. April, um 16 Uhr zu einer Radtour der besonderen Art ein: An typischen Gefahrenstellen in der Stadt sollen beispielhaft Gefährdungen und häufige Benachteiligungen von Radfahrern und Fußgängern aufgezeigt werden. „Wir haben ein paar Redner eingeladen, die an einigen Stellen anhalten und einige Gefahrenstellen aufzeigen werden“, sagt Karl-Heinz Degen, Sprecher der Ortsgruppe des ADFC.