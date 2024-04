Mit dem Rad von Tür zu Tür in Neukirchen-Vluyn Kulinarische Schnitzeljagd wird erstmals in kompakter Form angeboten

Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort · Am 25. Mai bieten Gastronomen in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort wieder Häppchen zum Probieren an, wenn die Teilnehmenden von Tür zu Tür radeln. Um kleinere Städte nicht von der Tour auszuschließen, wird diese in reduzierter Form angeboten. Was sich dadurch ändert.

05.04.2024 , 18:45 Uhr

Bei der Kulinarischen Schnitzeljagd werden nur Häppchen serviert. So haben die Teilnehmenden die Chance, verschiedene Leckereien zu probieren. Foto: Wiedeking Events GmbH