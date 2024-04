Live-Musik in Rheinberg und Neukirchen-Vluyn Jazz-Trio stellt neues Album live vor

Rheinberg/Neukirchen-Vluyn · Der Verein Kulturprojekte Niederrhein startet mit einem Leckerbissen in die neue Konzertsaison. Am Donnerstag stellt das Johannes Bigge Trio sein drittes Album mit klassischem Jazz live in der Alten Kellnerei in Rheinberg. Am Samstag geht es in Neukirchen-Vluyn weiter.

10.04.2024 , 12:28 Uhr

Das Johannes Bigge Trio gastiert am Donnerstag in der Alten Kellnerei in Rheinberg. Foto: Lukas Diller

Der Verein Kulturprojekte Niederrhein mit Rüdiger Eichholtz als treibender Kraft legt wieder mit Konzerten los. Am Donnerstag, 11. April, 20 Uhr, stellt das Johannes Bigge Trio im Saal der Alten Kellnerei am Innenwall 104 in Rheinberg sein neues Album „Clay“ mit klassischem Jazz vor. Am Samstag kann man das Trio dann auch in Neukirchen-Vluyn ab 20 Uhr bei „Kunst(t)räume“ an der Weserstraße 10 erleben. Der Eintritt ist bei beiden Konzerten frei, um Spenden wird gebeten. Zum Johannes Bigge Trio gehören Johannes Bigge (Piano), Robert Lucaciu (Bass) und Moritz Baumgärtner (Drums). Auf seinem dritten Album „Clay“ präsentiert sich das Johannes Bigge Trio mit einem „über die Jahre gewachsenen wiedererkennbaren Bandsound und traumwandlerischem Zusammenspiel“, heißt es in der Ankündigung. Die elf Kompositionen von Bigge auf „Clay“ sind während der Pandemie entstanden und von den drei Musikern von Probe zu Probe weiterentwickelt und in Form gebracht worden – wie ein Klumpen Ton, aus dem nach und nach eine Skulptur wird. Den Entstehtungsprozess widerspiegelnd geht es in der Musik um den Übergang von der Idee zur Umsetzung, den Prozess, in dem sich aus einem inneren Bild langsam etwas Konkretes formt und zuletzt Wirklichkeit wird. Das Trio spielt mal mit Wucht und Experimentierlust, dann wieder mit Sanftheit und Mut zur einfachen Schönheit, mit einem Reichtum an Melodien und harmonischen Farben und am Ende auch einfach nur der Freude am gemeinsamen Musizieren. Das 2010 gegründete und 2012 mit dem Jazznachwuchspreis der Marion-Ermer-Stiftung ausgezeichnete Trio hat sich im Laufe vieler Jahre, zweier erfolgreicher Albumveröffentlichungen und unzähliger Konzerte auf Club- und Festivalbühnen sowohl einen Platz unter den ambitionierten deutschen Klaviertrios erspielt als auch eine eigene musikalische Sprache, einen starken Bandsound und blindes Verständnis im Zusammenspiel erarbeitet und repräsentiert damit die junge und kontinuierlich wachsende Leipziger Szene, die in den vergangenen Jahren immer wieder hochkarätige eigenständige Projekte und Bands hervorbringt und damit zu einem neuen wichtigen Zentrum für Jazz in Deutschland wird.

