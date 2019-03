Hochzeitsgesellschaft blockierte die A3: Schluss mit dem asozialen Machogehabe

Meinung Düsseldorf Die Hochzeitsgesellschaft, die auf der A3 stoppte und Fotos machte, wirft Fragen auf. Das Verhalten ist schlicht nicht zu dulden. Die Polizei muss dagegen mit aller Härte vorgehen.

Der unglaubliche Vorgang hat nichts mehr mit türkischer Folklore zu tun, sondern ist schlicht asoziales Machogehabe, um sich den letzten Kick zu verschaffen. Eine wirklich fröhliche Hochzeitsgesellschaft kann auf solche Mätzchen verzichten. Denn sie beruhen keinesfalls auf irgendeiner türkischen Tradition. Schüsse oder die Sperrung von Autobahnen wären in der Türkei ganz große Ausnahmen, erklärt Sevgi Sevim Cikrikci, Professorin am Institut für Turkistik an der Universität Duisburg-Essen: "Diese Sitte kommt lediglich auf Hochzeiten in manchen Bezirken vor, zum Beispiel in Dörfern im Osten der Türkei." In Großstädten wie Ankara oder Istanbul habe die Hochschullehrerin, die sich mit den Sitten und Gebräuchen in der Türkei sehr gut auskennt, so etwas noch bei keiner Hochzeitsgesellschaft erlebt.