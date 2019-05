Nach Diebstahl von Luxus-Auto : Ferrari steht jetzt an einem „geheimen Ort“

Foto: Wiljo Piel 8 Bilder Zwei Millionen Euro teurer Ferrari in Düsseldorf gestohlen.

Düsseldorf/Grevenbroich Nach dem Diebstahl eines zwei Millionen Euro teuren Ferraris in Neuss ist die Düsseldorfer Polizei zuversichtlich, den Täter bald zu überführen. Das Auto steht jetzt an einem geheimen Ort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir rechnen uns keine schlechten Chancen aus“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Es seien Dutzende Hinweise auf den Dieb eingegangen. „Diese werden gerade ausgewertet“, hieß es. Zudem seien an dem in einer Garage in Grevenbroich wieder aufgetauchten Oldtimer Spuren gesichert worden.

Der Ferrari ist am Donnerstagabend klammheimlich von der Polizei aus einer Halle im Industriegebiet Ost in Grevenbroich abgeholt worden. „Er steht nun an einem geheimen Ort“, sagte Kim Freigang, Sprecher der Polizei im Rhein-Kreis Neuss. Der Mieter der Garage, in dem der Wagen am Dienstagabend gefunden worden, war ist „Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Freigang. Er wurde als Zeuge vernommen und wird zurzeit auch als solcher geführt. Es soll sich um einen Grevenbroicher handeln, der nebenbei mit Gebrauchtfahrzeugen handelt.

Ein Mann hatte sich am Montag bei einem Oldtimerhandel in Düsseldorf als Kaufinteressent ausgegeben. Als er während der Probefahrt in Neuss ans Steuer des wertvollen Ferraris durfte, fuhr er nach Polizeiangaben mit dem 400-PS-Gefährt davon. Das Auto war nach Hinweisen am Dienstag in Grevenbroich entdeckt worden. Der Besitzer der Garage sei danach als Zeuge befragt worden, sagte der Polizeisprecher.

Die Ermittler suchen mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Der seltene Ferrari 288 GTO, Baujahr 1985, war von dem Oldtimerhandel für mehr als zwei Millionen Euro angeboten worden.

(wilp/mba/dpa)