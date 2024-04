Fußballcamps in Rheinberg und Kamp-Lintfort Klartext kickt für Kinder

Beine spielt hier gerne Doppelpass. „Es ist unglaublich, was dieser Verein alles auf die Beine stellt, auch außerhalb von Feriencamps. Da sind wir doppelt gerne Teil der Aktionen.“ Für das Camp auf der Platzanlage von Concordia Rheinberg hat der 36-Jährige das Trainerteam Janine vom SV Walbeck und Justin von den Sportfreunden Brokhuysen gewinnen können. Die beiden teilen die heterogene Gruppe erstmal in Grüppchen ein. Herausfinden, wer bereits auf welchem Niveau kicken kann. Es ist das zweite Klartext-Camp in Rheinberg und Concordia-Macher Dieter Wiekhorst sagt: „Toll. Wir sind als Verein in unserem Stadtteil ja auch sozialer Kitt und sehen uns in dieser Verantwortung. Was hier passiert, ist wertvoll.“