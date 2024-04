Ausbildung in Kamp-Lintfort Diese Messe bietet berufliche Kontakte

Bis zu 50 Unternehmen bietet der Messestandort an der Hochschule Rein-Waal in diesem Jahr den Raum, um sich den jungen Menschen zu präsentieren. Unternehmer, die am 12. Septemer als Aussteller dabei sein wollen, können sich ab sofort für die Messe anmelden. Die Teilnahmeplätze seien begehrt und schnell sein lohne sich, sagt Beate Träm. Rund 1000 interessierte Schüler und Schülerinnen der regionalen Schulen sowie Studierende der Hochschule Rhein-Waal würden auch dieses Jahr wieder als Besucher der Messe erwartet. „Wir gehen zur Vorbereitung auch in die teilnehmenden Schulen, um die Jugendlichen darauf einzustimmen, was sie an diesem Tag erwartet“, berichtet Beate Träm.