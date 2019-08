Gewalttat in Iserlohn : 43-Jähriger soll Ehefrau und ihren Lebensgefährten erstochen haben

Die Polizei am Einsatzort in Iserlohn. Foto: dpa/Markus Klümper

Iserlohn Im Falle des Messerangriffs mit zwei Toten in Iserlohn steht nun die Identität des 43-jährigen Tatverdächtigen fest: Es handelt sich um den Ehemann der getöteten Frau, er stammt aus dem Kosovo.

Die Motivlage des 43-Jährigen ist weiter unklar, berichtet die Polizei. Anhaltspunkte dafür, dass er zur Tatzeit unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, haben sich bislang nicht ergeben. Der 43-Jährige kam am Sonntag wegen zweifachen Totschlags in Untersuchungshaft.

Am Samstag waren die Frau und ein 23-Jähriger bei dem Angriff getötet worden. Ein dringend tatverdächtiger 43-Jähriger wurde am Tatort festgenommen. Beim Tatverdächtigen handelt es sich der Polizei zufolge um den Ehemann der 32-jährigen getöteten Frau, die ebenfalls aus dem Kosovo stammt. Die Eheleute lebten in Trennung. Der getötete 23-Jährige kommt aus Afghanistan und soll der neue Lebensgefährten der Toten gewesen sein, teilt die Polizei mit. Die Getötete wohnte zur Tatzeit in Iserlohn.