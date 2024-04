Klimaschutz in Leichlingen Öffentliche E-Bike-Flotte wächst

Das wird zum Beispiel darin deutlich, dass sich die 15 festen Radstationen in allen Städten an den Verkehrsknotenpunkten befinden, meist am Bahnhof und einem zentralen Platz. In Leichlingen sind das die Ortsmitte von Witzhelden – und eben der Bahnhof Leichlingen. Die festen Stationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über Lademöglichkeiten für die E-Bike-Akkus verfügen. An weiteren 29 weiteren, sogenannten „virtuellen“ Stationen, kann man die Räder lediglich ausleihen und wieder abstellen.