Wetter in NRW : Warnung vor Sturmböen und Gewittern

Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Süden von NRW vor Unwettern: Von Aachen über den Raum Bonn und das Bergische Land bis zum Sauerland kann es am Sonntag stürmisch werden

In den betroffenen Gebieten in NRW können die Sturmböen eine Geschwindigkeit von bis 78 70 km/h erreichen. Auf exponierten Gipfeln könne es vereinzelt sogar starke Sturmböen geben, sagte der DWD am Morgen in seinem Warnlagebericht voraus. Unwetter mit Orkanböen seien „nicht ausgeschlossen“.