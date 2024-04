Mobilität in Wermelskirchen und Rhein-Berg 50 zusätzliche Räder bei den „Bergischen E-Bikes“

Die „Bergischen E-Bikes“ sind viel auf Achse und werden vor allem in der wärmeren Jahreszeit stark nachgefragt. Diesem steigenden Interesse kommen der Rheinisch-Bergische Kreis und die Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) nach und haben 50 neue E-Bikes in das System integriert. Insgesamt stehen nun in den acht kreisangehörigen Kommunen 153 Räder zur Verfügung. Sie verteilen sich auf 15 feste Stationen – darunter zwei Wermelskirchen, an denen sie auch geladen werden können und weitere 29 virtuelle Stationen ohne Lademöglichkeit.