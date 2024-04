Autodiebstahl in Grevenbroich-Neukirchen Polizei fahndet nach blauem Mercedes

Auf der Landsberger Straße in Neukirchen ist am vergangenen Freitagabend ein Mercedes gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, muss das Fahrzeug in der Zeit zwischen 19 und 22.30 Uhr entwendet worden sein. Es handelt sich um eine knapp drei Jahre alte E-Klasse, Typ 220, in der Farbe Blau, die mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist. Das Auto war von seinem Besitzer an der Straße geparkt worden. Zur Tatzeit trug es die amtlichen Kennzeichen D-ON 1326.