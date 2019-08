Einsatz in Bottrop : Feuerwehr rettet Hund aus brennender Wohnung - Besitzer verletzt

Bottrop In Bottrop hat die Feuerwehr einen Hund aus einer brennenden Wohnung gerettet. Sein Herrchen erlitt eine schwere Rauchvergiftung.

Der 71 Jahre alter Besitzer, in dessen Wohnung das Feuer am Samstag ausgebrochen war, kam laut Angaben der Feuerwehr mit einer starken Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Er brachte sich demnach selbst noch in Sicherheit, ließ sein Tier aber in der Wohnung in der ersten Etage.