Polizei-Großeinsatz in Iserlohn : Zwei Menschen sterben bei Messerattacke

Foto: dpa/Friso Gentsch

Iserlohn Am Bahnhof in Iserlohn ist es am Samstagnachmittag zu einem tödliche Messerangriff gekommen. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer Beziehungstat aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei den Getöteten handele es sich um einen Mann und eine Frau, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Tatverdächtiger sei am Nachmittag festgenommen worden. Zur Identität äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Offenbar wurden mehrere Menschen Zeugen der Bluttat. „Wenn Ihr selbst betroffen wart oder was gesehen habt: wir kümmern uns mit der Feuerwehr“, schrieb die Polizei auf Twitter. Auch Seelsorger sollen vor Ort sein. Eine Mordkommission sollte die Untersuchungen aufnehmen.

Genaue Angaben waren zunächst nicht zu erhalten. Nach Angaben von „bild.de“ hatte ein Opfer noch um sein Leben gekämpft, als die Einsatzkräfte anrückten, konnte aber nicht gerettet werden.

Rund um den Bahnhof wurde das Areal für den Großeinsatz gesperrt. Ein Bahngleis sei abgesperrt, das andere - und damit die DB-Züge - seien aber erreichbar, twitterte die Polizei.

(felt/dpa)