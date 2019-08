Messerangriff in Iserlohn : Baby ist Tochter der getöteten Frau - Tatverdächtiger wird Haftrichter vorgeführt

Iserlohn Zwei Menschen sind bei einer Messerattacke am Iserlohner Bahnhof ums Leben gekommen. Die 23-jährige Frau hatte ihr Baby dabei. Das Mädchen überlebte. Der Tatverdächtige wird am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt.

Ein zweimonatiges Baby hat bei einem Messerangriff in Iserlohn seine Mutter verloren. Bei der am Samstag getöteten 32-Jährigen handele es sich um die Mutter des Mädchens, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Auch ein 23 Jahre alter Mann war nach dem Angriff ums Leben gekommen. Das Baby überlebte unverletzt. Ein dringend tatverdächtiger 43-Jähriger wurde am Nachmittag am Tatort festgenommen worden. Er soll im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte der Sprecher.