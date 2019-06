Liveblog zum Wetter : In ganz NRW gilt eine Hitzewarnung

Nordrhein-Westfalen steht am Dienstag der wärmste Tag der Woche und des ganzen bisherigen Jahres bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Temperaturen von bis zu 37 Grad entlang der Rheinschiene. Die Spitzenwerte rücken damit in die Nähe der höchsten jemals in einem Juni in NRW gemessenen Werte: In Herten im Kreis Recklinghausen hatte das Thermometer im Juni 2002 genau 38,3 Grad gezeigt. „Es sieht aber nicht danach aus, dass wir diese Werte knacken“, sagt DWD-Meteorologe Markus Winkler in Essen.

Wo genau es am Dienstag am wärmsten wird, ist nicht vorherzusagen. Allerdings: „Duisburg ist immer sehr bekannt dafür, dass es warm wird. Oder Köln“, sagt Winkler. Dabei wird es voraussichtlich nicht überall gleich heiß: „In Ostwestfalen wird es ein bisschen angenehmer bei 30 bis 34 Grad.“

An den folgenden Tagen lässt in Nordrhein-Westfalen die Temperatur wieder etwas nach. Am Freitag soll es sogar unter 30 Grad bleiben, bevor es am Wochenende dann wieder raufgeht mit bis zu 35 Grad am Sonntag.