Vorfall in Hamm : Kirche bittet Innenminister nach Polizeieinsatz gegen Pilger um Klärung

Hamm Polizeikräfte hatten am Freitag in Hamm die Teilnehmer des „Kreuzwegs für die Schöpfung“ gestoppt, weil es sich um eine nicht angemeldete politische Veranstaltung gehalten habe. Der rheinische Präses Latzel hat NRW-Innenminister Reul (CDU) um eine Klärung der Vorfälle gebeten.

Nach Angaben der Evangelischen Kirche im Rheinland hat der „Kreuzweg für die Schöpfung“ eine mehr als 30-jährige Tradition. Christinnen und Christen setzten sich aus ihrem Glauben heraus für die Bewahrung der Schöpfung ein. Der von kirchlichen und Umweltinitiativen organisierte rund 500 Kilometer lange Kreuzweg war am 4. Juli am verhinderten Atommüllendlager im niedersächsischen Gorleben gestartet und soll bis zum 1. August nach Erkelenz-Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler II führen. Für den Montag war nach Angaben der Organisatoren eine Aktion am Steag-Kohlekraftwerk in Herne geplant, am Dienst wollen die Pilger vor der Zentrale des Energiekonzerns RWE in Essen protestieren.