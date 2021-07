„Sommertour der Hoffnung“ : Präses Thorsten Latzel machte bei Radtour Halt in St. Hubert

St. Hubert Zwischen dem 6. und 13. Juli wird der Präses der Rheinischen Landeskirche 600 Kilometer zurücklegen, dabei 40 Kirchengemeinden mit ihren „Hoffnungsorten“ besuchen. Am Montag fuhr er durch den Kreis Viersen.

Auf der siebten Etappe seiner „Sommertour der Hoffnung“, die ihn fahrradfahrenderweise durch seine große Gemeinde der Rheinischen Landeskirche führt, fuhr Präses Thorsten Latzel am Montag durch den Kirchenkreis Krefeld-Viersen. Aus Neuss kommend, war er durch Schiefbahn und Willich geradelt und hatte Forstwald und St. Tönis gestreift. Sehr lebendig erzählte Latzel den knapp 60 Gemeindegliedern, die ihn in St. Hubert erwarteten, von Disteln, die sich ihm auf seiner Tour in den Weg stellten, von einem Navi, das ihn zum Umdrehen aufforderte, von reichen Segenswünschen und tollen Begegnungen und Hoffnungsgeschichten. Während seiner Tour sammelt Latzel genau diese. Was die Menschen in dieser Zeit bewegt hat, was für Projekte sie starteten und was sie sich für die Zeit danach vorgenommen haben, das interessiert den Präses.