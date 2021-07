Corona-Pandemie : SPD will mobile Impfteams an Schulen in NRW

SPD will mobile Impfteams an Schulen in NRW

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische SPD-Vorsitzende Thomas Kutschaty hat die Landesregierung aufgefordert, mobile Impfteams für die Schulen zu organisieren. Sie sollen Kinder ab zwölf Jahren impfen können.

Spätestens nach den Sommerferien Mitte August müssten die Impteams bereitstehen, damit auch Kinder ab 12 Jahren zügig geimpft werden könnten, sagte Kutschaty am Montag in Düsseldorf. „Das ist die einzige Chance auf einen sicheren Schulbetrieb.“ 25 Kinder in einer Klasse oder 50 Kinder in einem Schulbus seien in der Pandemie unverantwortlich.