Zu großer Flächenverbrauch NRW-Städte streiten über Bau von freistehenden Einfamilienhäusern

Auch andere Kommunen sehen Eigenheime kritisch. „Die Grundsatzbeschlüsse des Rates der Stadt Aachen zum Klimaschutz erfordern, dass wir sparsam mit Grund und Boden umgehen. Welche städtebauliche Lösung jeweils die klimaverträglichste und flächenschonendste ist, wird am konkreten Standort entschieden“, so ein Sprecher. Der Kölner Rat hat unlängst ein „Köln-Katalog“ genanntes Konzept für dichtere Bebauung beschlossen: „Der Köln-Katalog sieht keine Einschränkungen bei der Errichtung von Einfamilienhäusern vor“, sagt die Stadt-Sprecherin. Jedoch müssten geringere Quartiersdichten an der einen Stelle (also Eigenheime) durch höhere Dichten (etwa Mehrfamilienhäuser) an anderer Stelle ausgeglichen werden.