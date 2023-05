Landessozialgericht in NRW Bescheid von Jobcenter muss nicht auf niederdeutschem Platt ergehen

Sprache im Verwaltungsverfahren ist Hochdeutsch, wie das nordrhein-westfälische Landessozialgericht (LSG) in Essen in einem am Dienstag bekanntgegebenen Urteil betonte. Es wies damit einen Bürgergeldempfänger aus dem Raum Detmold ab, der von einem Bescheid seines Jobcenters eine „Übersetzung in die platt- beziehungsweise niederdeutsche Sprache“ angefordert hatte. (Az: L 7 AS 1360/21)