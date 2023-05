Skulpturen beschädigt, Kreuze gestohlen Vandalismus-Fälle in NRW-Kirchen gestiegen

Aufgebrochene Opferstöcke, Diebstahl von kupfernen Kreuzen, umgeworfene Kerzen, Brandstiftung – in Nordrhein-Westfalen hat laut Zahlen des Landeskriminalamts (LKA) der Vandalismus in und an Kirchen zugenommen. Zuletzt hatte das bayerische LKA seit 2019 eine deutliche Zunahme von zerstörerischen Attacken auf Kirchen und Kapellen registriert. Auch in NRW ist die Zahl bekannt gewordener Sachbeschädigungen laut LKA seit 2019 stetig gestiegen. Wurden 2019 noch 354 Fälle erfasst, verzeichnete die Behörde in den darauffolgenden Jahren 394 (2020) beziehungsweise 418 (2021) Fälle. Im vergangenen Berichtsjahr wurden dem LKA 442 Vorkommnisse gemeldet, dazu kamen acht Brandstiftungen und das Herbeiführen einer Brandgefahr.