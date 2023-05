Queer in Düsseldorf „Normal“ gibt es nicht im „Sex-Café“

Sexualerziehung erfolgt in der Schule in verschiedenen Jahrgangsstufen und die Teilnahme ist verpflichtend. Die Themen Pubertät, Entstehung und Entwicklung menschlichen Lebens, Verhütung und sexuell übertragbare Infektionen werden erstmals in den dritten oder vierten Jahrgangsstufen aufgegriffen. „Darüber hinaus werden auch Präventionsmöglichkeiten gegen sexualisierte Gewalt an Kindern thematisiert“, heißt es aus dem Schulministerium NRW. Der Schwerpunkt der schulischen Sexualerziehung liegt dann in der Sekundarstufe I und wird in der Sekundarstufe II weiter vertieft. Die vorgegebenen Inhalte ergeben sich aus den Richtlinien für die Sexualerziehung in NRW. Darin steht auch: „Die Sexualerziehung dient der Ausbildung und Förderung gegenseitiger Akzeptanz unter allen Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Identität und den damit verbundenen Beziehungen und Lebensweisen.“