Ditib setzt umstrittenen Funktionär Bekir Alboga vor die Tür

Deutschlands größter Islamverband trennt sich von seinem langjährigen Sprecher, Bekir Alboga. Als Grund nannte der Verband Albogas Versuch, für die Partei des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zu kandidieren.

Er dankte Alboga für dessen Arbeit, seinen Einsatz für die Muslime in Deutschland sowie für sein Engagement in der interkulturellen und interreligiösen Zusammenarbeit. Man wünsche ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg. Durch seine Medienarbeit sowie die Teilnahme an Vorträgen und Veranstaltungen habe sich Alboga als Vermittler betätigt und sich entsprechend dem Vereinsgrundsatz der Ditib für Verständnis, Respekt und Toleranz zwischen den Religionen in der Gesellschaft eingesetzt, hieß es.

Alboga war lange Zeit Generalsekretär und Sprecher der Ditib. Im Dezember hatte er die Wiederwahl in den Vorstand verfehlt, seitdem war er Abteilungsleiter für Familie und soziale Dienste. Anfang Mai hatte Ditib bekannt gegeben, dass Alboga für die islamisch-konservative AKP in seiner Heimatprovinz Konya kandidieren wolle. In der Türkei finden am 24. Juni sowohl die Parlaments- als auch die Präsidentenwahl statt. Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration, Serap Güler (CDU), und der Kölner Grünen-Politiker Volker Beck kritisierten Albogas Plan, in die türkische Politik zu wechseln, damals scharf. Alboga stand Anfang der Woche jedoch nicht auf den offiziellen Wahllisten, die der Wahlkommission in Ankara gemeldet wurden. Zu den Gründen seiner Nichtberücksichtigung wollte Alboga gegenüber unserer Redaktion keine Angaben machen.