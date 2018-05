Ramadan beginnt: Lehrerverband beklagt Probleme im Schulalltag

Berlin/Köln Der Ramadan beginnt - und inzwischen beteiligen sich auch immer mehr Kinder an dem einmonatigen Fasten. Der Deutsche Lehrerverband sieht das kritisch.

Für viele gläubige Muslime hat am Mittwoch der Fastenmonat Ramadan begonnen. Die Islamverbände laden wieder allabendlich in die Moscheegemeinden ein. Allein in der Zentralmoschee in Köln könnten täglich rund 1000 Besucher zum gemeinsamen Fastenbrechen Iftar kommen, wie die Ditib als größte Islam-Organisation in Deutschland mitteilte. Der Ramadan dauert diesmal bis zum 14. Juni. Gläubige Muslime verzichten von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken und Sex.