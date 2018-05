Wetter in NRW: Unwetterwarnung für Düsseldorf und Mönchengladbach

Warnung vor schweren Gewittern in der Region

Wetter in NRW

Düsseldorf Am Nachmittag kann es in NRW heftig gewittern. Der Deutsche Wetterdienst hat unter anderem für den Raum Düsseldorf und das Bergische Land eine Warnung vor Starkregen herausgegeben.

Auch in den kommenden Tage könne es immer wieder zu Gewittern und Schauern kommen. „Das kann dann schon einmal zwei bis drei Stunden anhalten“, sagt Thomas Ruppert vom DWD. „Bis zur Mitte der kommenden Woche bleibt es so. Man kann von einer frühsommerlichen gewittrigen Wetterlage sprechen.“

Temperaturen steigen

In den nächsten Tagen wird es dann wärmer und sonniger. Jeden Tag steigen die Temperaturen: Freitag liegen die Höchsttemperaturen bei 24 bis 25 Grad, am Samstag und Sonntag zwischen 25 und 26 Grad. Am Montag klettern die Temperaturen auf dem Thermometer auf 27 Grad.